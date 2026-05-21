القادسية.. خماسية تاريخية لا تبعد الاتحاد عن النخبة

حقق فريق القادسية الأول لكرة القدم أكبر انتصار له تاريخيًا على الاتحاد في دوري المحترفين، بعدما كسبه 5ـ1، الخميس، ضمن الجولة الـ34 والأخيرة من دوري روشن السعودي على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ورفع القادسية عدد انتصاراته أمام الاتحاد في دوري المحترفين إلى 3 مباريات منذ انطلاقه موسم 2008ـ2009، مقابل 10 انتصارات للفريق الجداوي و7 تعادلات، وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وتكفل بخماسية الفريق الشرقي المكسيكي جوليان كينيونيس بعد تسجيله «هاتريك» عند الدقائق «36 و37 و64»، وسجل الهدفين الأخرين مصعب الجوير عند الدقيقة 2، ومحمد أبو الشامات «55».

وبهذه النتيجة، أنهى القادسية موسمه في المركز الرابع برصيد 77 نقطة، جمعها من 23 انتصارًا و8 تعادلات مقابل 3 خسائر.

وفي المقابل، بقي الاتحاد في المركز الخامس المؤهل إلى ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما أنهى الموسم برصيد 55 نقطة من 16 فوزًا و7 تعادلات مقابل 11 خسارة.