بـ «هاتريك» الاتحاد.. كينيونيس ثالث أفضل الهدافين

أصبح المكسيكي جوليان كينيونيس، مهاجم فريق القادسية الأول لكرة القدم، ثالث أفضل هدّاف في نسخة واحدة من دوري المحترفين بعد تسجيله «هاتريك» خلال مواجهة نظيره الاتحاد 5ـ1، الخميس، ضمن الجولة الـ34 والأخيرة من دوري روشن السعودي على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

وكتب المهاجم المكسيكي اسمه بعد كل من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو قائد النصر الذي سجل في الموسم قبل الماضي 35 هدفًا، فيما يأتي ثانيًا المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي أحرز 34 هدفًا موسم 2018ـ2019.

ودخل كينيونيس الجولة الأخيرة متأخرًا بهدفين أمام الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي الذي أحرز 32 هدفًا، فيما يأتي ثالثًا البرتغالي كريستيانو رونالدو بتسجيله 28.

وخطف كينيونيس لقب هدّاف الدوري بعد تسجيله «هاتريك» على الاتحاد عند الدقائق «36 و37 و64».

وخلال الموسم الجاري لعب الهدّاف المكسيكي 31 مباراة سجل خلالها 33 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة بحسب رابطة دوري المحترفين السعودي.