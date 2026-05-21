«TheAthletic»: توخيل يستدعي توني إلى قائمة المونديال

قرر الألماني توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، استدعاء الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي، إلى قائمة مكونة من 26 لاعبًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 وفق وكالة «TheAthletic»، البريطانية، الخميس.

وطبقًا للوكالة البريطانية، فإن توني سيكون ضمن ثلاثة مهاجمين في رأس الحربة إلى جانب هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ الالماني، وأولي واتكينز، مهاجم أستون فيلا الإنجليزي.

ولعب إيفان توني 48 مباراة بقميص الفريق الأهلاوي في جميع المسابقات الموسم الجاري، وسجل 41 هدفًا، منها 32 هدفًا في 32 مواجهة خاضها بدوري روشن السعودي.

وحقق توني مع الفريق الأهلاوي بطولتين في الموسم الجاري، وهما: كأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة.

وعلى الصعيد الدولي، ارتدى توني قميص المنتخب الإنجليزي في 7 مباريات، وأحرز هدفًا وحيدًا منذ بداية مشواره الدولي في مارس 2023.

يشار إلى أن المنتخب الإنجليزي يشارك في كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الـ12 إلى جانب منتخبات كرواتيا وغانا وبنما.