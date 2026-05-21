السلبية تنهي موسم الخلود والفتح

أنهى فريق الخلود الأول لكرة القدم وضيفه الفتح مشوارهما في الموسم الجاري بتعادل سلبي خلال المواجهة التي جرت، الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة ضمن الجولة الـ34 والأخيرة من دوري روشن السعودي.

والتعادل هو الثاني بين الفريقين خلال أربع مواجهات جمعتهما بدوري المحترفين، انتهت اثنتان منها لصالح الأخدود آخرهما بنتيجة 5ـ1 في الدور الأول الموسم الجاري.

وبهذه النتيجة، حصد كل فريق نقطة، رفع بها الفتح رصيده إلى 37 نقطة في المركز الـ11، والخلود إلى 33 نقطة في المركز الـ14.