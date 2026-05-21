لجنة الانضباط: مدرب ساوثهامبتون وافق على خطة التجسس

كشفت لجنة انضباط مستقلة الخميس عن أن الألماني توندا إيكيرت، مدرب فريق ساوثهامبتون الإنجليزي الأول لكرة القدم، اعترف بموافقته على خطة التجسس على تدريبات الفرق المنافسة، الأمر الذي أدى إلى استبعاده من نهائي الملحق المؤهل إلى «البريميرليج».

وكان إيكيرت، البالغ 33 عامًا، تولى قيادة ساوثهامبتون في نوفمبر 2025، وقبلها عمل محلل أداء لمنتخب ألمانيا الأول، ودرب فريق الشباب تحت 21 عامًا في ساوثهامبتون.

وأوضحت اللجنة، التي عينتها رابطة الدوري الإنجليزي، أن الموظفين المبتدئين تعرضوا لضغوط للتجسس بهدف الحصول على أفضلية على المنافسين، بينهم ميدلزبره، الذي هزمه ساوثهامبتون في نصف النهائي.

وسيحل ميدلزبره محل ساوثهامبتون في مواجهة هال سيتي السبت في نهائي التصفيات المؤهلة إلى الدوري الممتاز.

وكتبت اللجنة في قرارها: «أقر السيد إيكيرت، كما يجب عليه، بأن معلومات مثل اختيار التشكيلة والإصابات هي معلومات حساسة يرغب النادي في الحفاظ على سريتها في الفترة التي تسبق المباراة».

وأضافت: «كما أقر بأنه أذن بشكل محدد بإجراء المراقبة للحصول على معلومات حول التشكيلة ومدى جاهزية لاعب رئيسي».

وانتقدت اللجنة، التي عاقبت ساوثهامبتون أيضًا بخصم أربع نقاط من رصيده في الموسم المقبل، استغلال الموظفين المبتدئين في مخطط التجسس.

وأوضحت اللجنة في الأسباب المكتوبة للحكم، التي نشرتها رابطة كرة القدم الإنجليزية الخميس: «طريقة الضغط على الموظفين المبتدئين لفعل أنشطة اعتبروها، على الأقل، خاطئة أخلاقيًا.. كان هؤلاء الموظفون في وضع ضعيف دون ضمان وظيفي وبقدرة محدودة على الاعتراض على التعليمات الصادرة إليهم أو مقاومتها».

وكان ساوثهامبتون خسر الاستئناف الذي تقدم به ضد استبعاده من المباراة النهائية.