الرياض يفلت بنقاط الأخدود

ضمن فريق الرياض الأول لكرة القدم بقاءه في دوري روشن السعودي الموسم المقبل، بعدما فاز على ضيفه الأخدود بهدف دون رد خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الملز ضمن الجولة الـ34 «الأخيرة» من المسابقة، الخميس.

واستفاد الفريق العاصمي من خسارة ضمك أمام النصر 1ـ4 خلال المواجهة التي جرت في التوقيت ذاته، والتي دخلها الفريق الجنوبي بفرصتي الفوز أو التعادل لضمان البقاء لكنه فشل في مبتغاه.

وقفز الفريق الملقب بـ«مدرسة الوسطى»، إلى المركز الـ 15 بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة محققًا انتصاره السادس في الدوري الموسم الجاري، كما تعادل 5 مرات، وخسر في 18 مواجهة. فيما بقي ضمك عند 29 نقطة بعدما تلقي الخسارة الـ17 له الموسم الجاري ليتأكد هبوطه رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى منذ صعوده إلي دوري المحترفين في مايو 2019.

وفي المقابل بقى الأخدود عند 20 نقطة في المركز الـ17 (قبل الأخير) وكان قد تأكد هبوطه إلى الدرجة الأدنى مسبقًا.

ويدين فريق الرياض بالفوز إلى البرتغالي أنطونيو خوسي بينهيرو كارفالهو المعروف بـ«توزي» الذي سجل هدف المباراة الوحيد بعد 5 دقائق فقط على صافرة البداية، واستطاع الفريق المحافظة عليه حتى نهاية المباراة.

وحصل توزي على التقييم الأعلى بـ7.9 بحسب تقييم موقع سوفا سكور المتخصص في إحصاءات كرة القدم.