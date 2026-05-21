الخيبري والغنام.. استثناء في تتويج النصر

يعيش جميع لاعبي فريق النصر الأول لكرة القدم، باستثناء عبد الله الخيبري وسلطان الغنام، شعور التتويج بلقب دوري روشن السعودي مع «الأصفر» للمرة الأولى.

وفاز النصر باللقب، بعد تغلبه على ضيفه ضمك 4ـ1، مساء الخميس، ليحسم السباق بفارق نقطتين أمام الهلال.

واستعاد الفريق العاصمي لقب الدوري بعد غياب دام 7 أعوام منذ نسخة 2018ـ2019 التي ظفر بها.

وتبقّى من أبطال تلك النسخة، التي توصف جماهيريًا بـ «الاستثنائية»، الخيبري والغنام فقط.

وانضم الغنام، الظهير الأيمن، إلى النصر قبل تلك النسخة مباشرةً، قادمًا من الفيصلي بموجب عقد وقّعه الطرفان مارس 2018.

أمّا الخيبري، لاعب الوسط، فلحق بالفريق في منتصف البطولة قادمًا من الشباب.

ولعب الظهير 26 مباراة في النسخة نفسها، وسجّل هدفين، وصنع خمسة أخرى.

أمّا لاعب الوسط، فخاض، حسب موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، ثماني مباريات فقط فيها، ولم يسهم في أي أهداف.

ولا يزال اللاعبان ينشطان في صفوف النصر، وظهر الخيبري أساسيًا في لقاء ضمك الختامي، بينما غاب عنه الغنام بداعي إصابة قطع الرباط الصليبي التي تعرض لها أخيرًا.