عودة الحزم تبعد التعاون عن النخبة

عاد فريق الحزم الأول لكرة القدم إلى طريق الانتصارات بفوزه على ضيفه التعاون 2ـ0 خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب الأول في الرس ضمن الجولة الـ34 و«الأخيرة» من دوري روشن السعودي، الخميس.

وكان الحزم خسر الجولة الماضية بالنتيجة ذاتها أمام القادسية على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وحرّم الحزم نظيره التعاون من التمثيل في دوري أبطال آسيا للنخبة، ليتوجه الفريق الملقب بـ «السكري» إلى دوري أبطال آسيا2، بعدما حلّ سادسًا في ترتيب جدول الدوري، تاركًا المجال لنظيره الاتحاد صاحب المركز الخامس.

ورفع الحزم رصيده إلى 42 نقطة في المركز التاسع بعدما حقق انتصاره الـ 11، فيما بقى التعاون عند 53 نقطة بالخسارة الـ 11.

وسجل الحزم الثنائية في الشوط الثاني عن طريق الغيني أبوبكر باه عند الدقيقة 78، والنيجري يوسف عمرو عند الدقيقة 81.