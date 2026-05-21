رودجرز: انتظرونا الموسم المقبل

أكد الإنجليزي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، أن فريقه حريص على المنافسة في مختلف البطولات الموسم المقبل، بعد الفوز أمام الاتحاد 5ـ1 ضمن الجولة الـ34 والأخيرة من دوري روشن السعودي على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية الخميس.

وقال رودجرز خلال المؤتمر الصحافي: «الشيء الوحيد الذي أستطيع قوله إنني أشكر الفريق على الأداء الكبير، والخمسة أشهر الماضية كانت جميلة جدًا، والفريق يقدم أداءً ويطبق المهام طوال دقائق المباراة».

وأضاف: «عندما تأتي وتلعب أمام فريق قوي وفي ملعب جميل وتحقق انتصارًا، فهذا يعطينا دافعًا قبل الموسم المقبل، وأنا سعيد بهذا الانتصار ومتحمس من الآن لفترة الإعداد للمنافسة على بطولات الموسم المقبل».

وأضاف: «لا أستطيع أن أقيّم الا الفترة التي عملت فيها مع الفريق، واللاعبون طبقوا ما طلبت منهم، ولدينا الآن فرصة في الموسم المقبل».

وتحدث مدرب القادسية عن مجريات اللقاء بعد التقدم بثلاثية، قائلًا: «عندما وصلت النتيجة إلى ثلاثة مقابل لا شيء فقدنا التركيز وتسببنا في ركلة جزاء، لكن حاولنا العودة بالسيطرة على الكرة للسيطرة على المباراة».

وأضاف: «اللاعبون طبقوا ذلك في الشوط الثاني».

كما أثنى رودجرز على كينينيوس، مشيرًا إلى أن طموحه في تحقيق لقب الهدّاف كان حاضرًا، موضحًا: «كينينيوس كان لديه دافع الحصول على هدّاف الدوري، وتحقق ذلك بمساعدة اللاعبين، ونحن سعداء».