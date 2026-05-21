بـ 27 لاعبا.. النصر روّض لقب الدوري

جلب البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، لقب دوري روشن السعودي بواسطة 27 لاعبًا، أكثرهم مشاركةً مواطنه جواو فيليش وأقلّهم، بعدد المباريات، العراقي حيدر عبد الكريم، ومبارك البوعينين.

وكسِب «الأصفر» الدوري، مساء الخميس، إثر فوزه على ضيفه ضمك 4ـ1، لحساب الجولة الـ 34 والأخيرة.

ورفع الفريق عدد انتصاراته، ضمن موسم المسابقة، إلى 28، مع تعادلين، مقابل 4 هزائم. وفي يوم الحسم، حافظ على تفوقه بنقطتين أمام الهلال، غريمه التقليدي، الذي حلّ وصيفًا.

وعلى مدى الجولات الـ 34، أشرك جيسوس 27 لاعبًا، بينهم 7 لعِبوا 30 مباراةً أو أكثر.

وغاب فيليش عن جولة وحيدة. بذلك، بات أكثر عناصر الفريق مشاركة في موسم «روشن». يليه بـ 32 مباراة كلٌ من نواف بوشل، وعبد الله الخيبري، وسلطان الغنام، الذي حرمته إصابة بالغة في الركبة من مباراة اقتناص اللقب. ولعِب الإسباني إينيجو مارتينيز 31 جولة، مقابل 30 لكلٍ من النجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو، والفرنسي كينجسلي كومان.

واعتمد المدرب البرتغالي على الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في 29 جولة، والفرنسي محمد سيماكان في 28، وأيمن يحيى في 27، وكلٍ من السنغالي ساديو ماني، والبرازيلي أنجيلو جابرييل، وعبد الإله العمري في 25.

وحضر عبد الرحمن غريب في قائمة صنّاع الإنجاز بخوض 23 جولة، وهو ذاته عدد مشاركات علي الحسن على طريق اللقب.

وحجز البرازيلي بينتو ماتيوس موقع حارس مرمى الفريق في 21 جولة، ولعِب سعد الناصر 17، وعبد الله الحمدان 15، مقابل 12 لسالم النجدي، و11 لنواف العقيدي، و9 لكلٍ من نادر الشراري، والبرازيلي ويسلي تيكسيرا.

ولعِب محمد مران ثلاثًا من مباريات موسم «روشن»، وخاض كلٌ من راغد نجار وهارون كمارا مباراتين، فيما لعِب حيدر عبد الكريم مباراة وحيدة، وبالقدر ذاته شارك مبارك البوعينين.

وخسِر النصر فقط من الهلال، والقادسية مرتين، والأهلي، وتعادل مع الاتفاق والهلال، وكسِب باقي مبارياته، فنصّب نفسه بطلًا للمسابقة.