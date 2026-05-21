نيوم يحبط رصيد الاتفاق الأعلى

أحبط فريق نيوم الأول لكرة القدم فرصة الاتفاق في تسجيل أعلى رصيد نقطي له في تاريخ دوري المحترفين، بعدما فرض عليه التعادل 1ـ1، الخميس، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، ضمن الجولة الـ34 والأخيرة من دوري روشن السعودي.

وكان الاتفاق في طريقه إلى بلوغ النقطة الـ52، وكسر رقمه الأعلى المسجل الموسم الماضي بـ50 نقطة، بعد تقدمه مبكرًا عن طريق الفرنسي موسى ديمبيلي عند الدقيقة السادسة، قبل أن يعيد علاء آل حجي المباراة إلى نقطة البداية بهدف التعادل عند الدقيقة 80.

وبهذه النتيجة، أنهى الاتفاق موسمه في المركز السابع برصيد 50 نقطة، جمعها من 14 انتصارًا و8 تعادلات و12 خسارة، فيما حل نيوم ثامنًا بـ45 نقطة، بعد 12 فوزًا و9 تعادلات و13 خسارة.