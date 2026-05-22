رونالدو يدخل على خط أوفيني

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، ثاني قائد أجنبي لـ «الأصفر» يرفع كأس بطولة دوري المحترفين.

ورفع رونالدو الكأس في ملعب «الأول بارك»، مساء الخميس، بعد فوز النصر على ضمك 4ـ1 لحساب آخر جولات دوري روشن السعودي.

وحسم النصر سباق الدوري بفارق نقطتين عن الهلال الذي أنهى الموسم وصيفًا.

وحقق «الأصفر» اللقب في حقبة «دوري المحترفين» التي انطلقت صيف 2008، أربع مرات، أعوام 2014 و2015 و2019 و2026.

وكان قائده في أول نسختين من الأربع حسين عبد الغني، الظهير الأيسر التاريخي للكرة السعودية.

أمّا النسخة الثالثة فتقلد الشارة فيها المدافع البرازيلي برونو أوفيني، الذي كان أول قائد أجنبي للنصر يحقق دوري المحترفين، قبل انضمام رونالدو إليه في القائمة.