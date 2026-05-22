بالدوري الرابع.. النصر يتخطى الاتحاد

انفرد فريق النصر الأول لكرة القدم بالمركز الثاني في سجل أبطال دوري المحترفين، بعد تحقيقه لقب نسخة 2025ـ2026.

وحسم الفريق العاصمي البطولة بعد فوزه في الجولة الختامية، الخميس، على ضيفه ضمك، بنتيجة 4ـ1.

وفاز الأصفر بدوري المحترفين، الذي استحدث صيف 2008 ويحمل مسمّى «روشن» نسبة إلى راعيه الرسمي، للمرة الرابعة.

وقبل هذه النسخة، تُوِّج بدوري المحترفين مواسم 2013ـ2014 و2014ـ2015 و2018ـ2019.

وافتكّ النصر المركز الثاني في سجّل أبطال «المحترفين» الذي كان يتشاركه مع الاتحاد، بواقع 3 نسخ لكل منهما، قبل فوزه بالرابعة.

ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 8 نسخ من أصل 18، ويليه النصر «4»، ثمَّ الاتحاد «3»، فيما فاز ببطولة واحدة فقط كلّ من الشباب والفتح والأهلي.