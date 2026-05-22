عدا البرتغال.. رونالدو بطل في كل مكان

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو بطلًا للدوري في كل مكان يذهب إليه خارج بلاده عقب تتويجه مع فريق النصر الأول لكرة القدم بلقب دوري روشن السعودي، الموسم الجاري، بالفوز على ضمك 4-1 ضمن الجولة الأخيرة الخميس، بعد نحو ثلاثة أعوام ونصف العام من انضمامه إلى القطب العاصمي في يناير 2023.

وانضم الدون إلى النصر في منتصف موسم 2022ـ2023، ومنذ ذلك الحين أصبح النجم البرتغالي علامة فارقه في حضور الأصفر.

جاء التتويج الخميس ليثبت رونالدو مرة أخرى قدرته على صنع التاريخ في أي مكان يذهب إليه، واستغرق الأمر من «كريس» نحو 3 مواسم ونصف ليحرز لقبه الأول مع النصر، وهو رقم يضعه في موقف مميز مقارنة ببعض محطاته السابقة مثل سبورتينج لشبونة الذي انضم إلى فريقه الأول موسم 2002ـ2003، ولم يحقق أي لقب دوري مع نادي طفولته.

وعند انتقال الدون إلى مانشستر يونايتد موسم 2003ـ2004، انتظر 4 مواسم كاملة حتى فاز بدوريه الأول موسم 2006ـ2007.

وفي البيت الأبيض المدريدي، انضم إلى المارد الإسباني موسم 2009ـ2010، وتوج بلقبه الأول في الليجا موسم 2011ـ2012، أي بعد 3 مواسم.

وحين ذهب إلى إيطاليا موسم 2018ـ2019، احتفل مع يوفنتوس وحقق الدوري في الموسم نفسه.

بهذا اللقب، يضيف رونالدو الدوري السعودي إلى خزانة ألقابه الغنية التي تضم الدوري الإنجليزي، الإسباني، والإيطالي، ليصبح أحد القلائل الذين ذاقوا طعم البطولة في أربع دوريات مختلفة.