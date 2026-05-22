جيسوس يكرر منجز كالديرون ودياز

بات البرتغالي جورجي جيسوس المدرب الأكثر حصولًا على لقب دوري روشن السعودي، بالتساوي مع الأرجنتينيين جابرييل كالديرون ورامون دياز.

وقاد جيسوس فريق النصر الأول لكرة القدم إلى الفوز بالبطولة، الخميس في الرياض، مكرِّرًا ما فعله قبل موسمين، لكنْ مع الهلال، فريقه السابق.

ويتميَّز جيسوس وكالديرون بحصد اللقب مع فريقين، فيما كتب دياز اسمه على دوريين هلاليين.

وكالديرون أول مدربٍ يفوز بالمسابقة بعد استحداثها عام 2008 عندما قاد الاتحاد إلى منصة التتويج. وعقب عامين، احتفل بالمنجز ذاته وسط الهلاليين.

وتضم لائحة المدربين أبطال دوري المحترفين السعودي 12 اسمًا آخر، مع لقبٍ واحد لكلٍّ منهم.

وفاز باللقب مع الهلال البلجيكي إيريك جيريتس، والأرجنتيني خوان براون، والروماني رازفان لوشيسكو، والبرتغالي جوزيه مورايس، فضلًا عن دياز، وكالديرون، وجيسوس.

وكسِب النصر الدوري تحت قيادة الأوروجويانيين جوزيه كارينيو، وجورجي داسيلفا، والبرتغالي روي فيتوريا، وأخيرًا جيسوس.

وحصل الاتحاد على ألقابه الثلاثة مع كالديرون، والبرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، والفرنسي لوران بلان.

وتحمل لائحة الأبطال أسماء البلجيكي ميشيل برودوم مع الشباب، والتونسي فتحي الجبال مع الفتح، والسويسري كريستيان جروس مع الأهلي.