في روشن.. البرتغاليون يعادلون أمجاد الأرجنتينيين

زاد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، من ألقاب أبناء جلدته في دوري روشن السعودي إلى خمسةٍ بعد أن حسم الذهب أمام ضمك لحساب الجولة الأخيرة من البطولة.

وبهذا اللقب، أسهم جيسوس في معادلة الأرجنتينيين في أكثر الجنسيات تحقيقًا لدوري المحترفين منذ انطلاقه موسم 2008ـ2009 بواقع خمسة ألقابٍ لكل جنسيةٍ.

وفتح روي فيتوريا، مدرب النصر سابقًا، الباب أمام المدربين البرتغاليين في تحقيق ذهب الدوري السعودي بعد أن حسمه موسم 2018ـ2019 عقب منافساتٍ وصلت إلى الأمتار الأخيرة مع الهلال.

وبعد ذلك بموسمين جدَّد خوسيه مورايس أمجاد البرتغاليين مع الهلال موسم 2020ـ2021. وعلى الرغم من أنه قاد الأزرق في المواجهات الخمس الأخيرة فقط إلا أن اللقب سُجِّل باسمه بعد موسمٍ تناوب على قيادة الدفة الفنية الزرقاء فيه الروماني رازفان لوشيسكو، والبرازيلي روجيرو ميكالي.

ومع نونو إسبيريتو سانتو، عاد الاتحاد إلى منصات تتويج الدوري موسم 2022ـ2023 محققًا اللقب الثالث للبرتغاليين.

وأكمل «البحارة»، اللقب الذي أخذه البرتغاليون تكريمًا لتاريخ بلدهم العريق في الاستكشافات البحرية العالمية، سيطرتهم على لقب الدوري بعد أن حققه جيسوس الموسم قبل الماضي مع الهلال في نسخةٍ تاريخيةٍ، لم يتلقَّ فيها الفريق أي خسارةٍ.

واليوم، يكتب المدرب البرتغالي، البالغ 71 عامًا، الأمجاد لأبناء جلدته في الدوري السعودي بعد تتويجه مع النصر باللقب، محققًا 86 نقطةً من 28 انتصارًا، وتعادلين، مقابل أربع هزائم.

أمَّا إنجازات الأرجنتينيين، فكتبها جابرييل كالديرون مع الاتحاد والهلال، وأكمل الأزرق تاريخ بلاد الفضة مع رامون دياز مرتين، وخوان براون.