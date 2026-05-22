إنزاجي: لدينا الوقت الكافي قبل الموسم المقبل

وعد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، بالاستعداد للموسم المقبل بصورة أقوى من أجل المنافسة فيه بقوة، ولا سيما في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وخلال مؤتمر صحافي تلا الفوز على الفيحاء 1ـ0، الخميس، في آخر جولات دوري روشن السعودي قال إنزاجي: «سنستعد بشكل أقوى للموسم المقبل، وسيكون لدينا الوقت الكافي للإعداد» في إشارة إلى ضيق فترة الإعداد للموسم المنتهي توًا بسبب خوض كأس العالم للأندية الصيف الماضي.

وأضاف: «‏سنسعى للمنافسة بكل قوة خلال الموسم المقبل خاصة في بطولة النخبة».

وتابع: «بذلنا كل ما بوسعنا، لكننا واجهنا ظروفًا من ضغط مباريات وإصابات، ومتفائل بالموسم المقبل مع تحسن الظروف».

وأردف: «حاولنا الفوز بالدوري وحصلنا على 84 نقطة، وشكرت اللاعبين في غرفة تبديل الملابس قبل قدومي للمؤتمر الصحافي».

وردًا على سؤال «الرياضية» حول جاهزية المهاجم الفرنسي كريم بنزيما للمشاركة ورفضه الجلوس احتياطيًا أوضح إنزاجي: «الأخبار المتداولة غير صحيحة، أمس شارك في التدريب، لكن بعده شعر بأنه غير جاهز للعب المباراة، فيما انضم سالم لنا بعد تأكيد جاهزيته».

وأنهى الهلال سباق الدوري ثانيًا بفارق نقطتين خلف النصر الذي توج باللقب بعد تغلبه على ضمك في مباراة جرت بالتزامن مع لقاء «الأزرق» والفيحاء.