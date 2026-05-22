دولاك: لحيتي فرحة البقاء.. ومصيري بيد الرئيس

فاجأ البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم، اللاعبين والجهاز الفني بظهوره حليق الذقن الذي اشتهر به، وذلك خلال حضور المؤتمر الصحافي عقب الانتصار على الأخدود في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي، الخميس.

وكان المدرب البرازيلي يؤدي دوره التدريبي من المنطقة المخصصة للجهاز الفني بكامل هيأته المعتادة خلال مجريات المباراة قبل أن يحلق ذقنه بعد نهاية المباراة وتحقيق الانتصار على الأخدود، وقال للصحافيين ممازحًا: «معكم ماوريسيو جديد» هذه هي طريقة احتفالي، في إشارة إلى حلق ذقنه في غرفة الملابس بعد ضمان الفريق البقاء.

وأضاف: «واجهتنا الكثير من الصعوبات، وضعت كل مجهوداتي لإنقاذ الفريق، وكل مؤتمر صحافي أتحدث عن آملي وآمل اللاعبين للبقاء، وفي الرقصة الأخيرة، بقينا»، وأكد دولاك صعوبة المهمة التي تولاها بإنقاذ الفريق من الهبوط إلى الدرجة الأدنى، قائلًا: «أخبرت رئيس النادي أننا بحاجة إلى 18 نقطة وحصلنا عليها. تقييمي للعمل، إذا تحدثنا عن الأرقام، كان لدينا 8 في المئة؜ نسبة انتصارات، لدينا نسبة انتصارات في فترتنا نحو 40%؜، وهذا أمر ليس سهلًا على الإطلاق، ليس من السهل إنقاذ الفريق».

وبشأن مصيره مع النادي بعد البقاء في دوري روشن قال المدرب البرازيلي: «الرئيس المخول للإجابة عن مستقبلي، وغدًا الجمعة أغادر إلى بلادي».