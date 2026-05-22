رونالدو في ليلة التتويج.. أهداف ودموع واحتفالية جديدة

ثلاثة مشاهدَ خطفت الأنظار في ليلة تتويج فريق النصر الأول لكرة القدم بلقب دوري روشن السعودي، الخميس، كان نجمها البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الأصفر العاصمي.

وبدأ المشهد الأول خلال مواجهة ضمك حينما وقَّع الأسطورة البرتغالية على هدفين، قاد بهما النصر إلى الفوز 4ـ1، وحسم لقب دوري روشن السعودي بعد أن عزَّز فريقه الصدارة بـ 86 نقطةً متفوِّقًا بنقطتين على الهلال، صاحب المركز الثاني، الذي لم يكن فوزه على الفيحاء 1ـ0 كافيًا لاعتلاء منصة التتويج.

أمَّا المشهد الثاني، فكان مؤثِّرًا للغاية، إذ لم يتمالك «الدون» نفسه، وانهمرت الدموعُ من عينيه على أرض الملعب قبل استبداله.

وخرج رونالدو من أرضية الملعب في الدقيقة 87، وعوَّضه عبد الله الحمدان وسط تصفيق الجماهير النصراوية التي بادلها المهاجم التحية قبل أن يمسح دموعه بعد أن أيقن أن فريقه أصبح على بُعد دقائقَ قليلةٍ من التتويج بلقب الدوري.

ومقارنةً بالمشهدين، جاء الثالث استثنائيًّا، إذ فضَّل رونالدو الاحتفال مع الجماهير النصراوية بطريقةٍ جديدةٍ، أضفت على المشهد بُعدًا مختلفًا عندما أخذ الطبلة العملاقة من الجماهير، وبدأ في الضرب عليها بإيقاعاتٍ مختلفةٍ، أثارت البهجة في أوساط المشجعين الذين ردَّدوا: «سي.. سي»، وهي الاحتفالية التي اشتهر بها الأسطورة البرتغالية خلال تاريخه الكروي.