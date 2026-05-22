سيماكان: تحدّثوا عن رونالدو.. ورددنا عليهم

عدَّ الفرنسي محمد سيماكان، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، إنجاز التتويج بلقب دوري روشن السعودي أبلغ ردٍّ على المنافسين الذين كانوا يتحدَّثون عن «الأصفر» وقائده البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي تصريحاتٍ لشاشة «ثمانية»، الناقل التلفزيوني الرسمي، أثناء احتفالات التتويج بعد الفوز على ضمك، الخميس، في الجولة الختامية، قال سيماكان: «كنا نسمع الجميع. الفرق الأخرى كانت تتحدَّث عنَّا وعن قائدنا، ولم نرد اختلاق الأعذار، فقط أردنا لعب كرة القدم داخل الملعب، وقدَّمنا كل شيءٍ، وهذه هي النتيجة».

وأضاف: «فور قدومي إلى هنا أدركتُ جودة فريقي، وتولَّد لدي الشعور بأننا سنصبح الأبطال. كنت على ثقةٍ من ذلك. لم يحدث هذا في موسمي الأول، لكنَّه حدث في الثاني».

وتابع: «أظهرنا قوة النصر، وقدَّمنا كل شيءٍ لجماهيرنا وللنصر العظيم. هذا موسمٌ رائعٌ، وأنا سعيدٌ للغاية».

وعن سر ثقته في التتويج خلال تصريحاته السابقة، أوضح: «هذا لأننا نلعب بقلوبنا وأرواحنا. نحن فريقٌ رائعٌ حقًّا، وكلنا كنا مركِّزين بشدَّةٍ على تحقيق هذا الإنجاز».

وحسم «الأصفر» لقب الدوري في الجولة الأخيرة منهيًا السباق بفارق نقطتين أمام الهلال الوصيف.