ريكورد: رونالدو يحتفل بـ الـ37.. وأبولا: جيسوس يهدد مورينيو

الرياض ـ الرياضية

تغنت الصحف البرتغالية بالأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، ومدربه جورجي جيسوس بعد تتويج الأصفر بلقب دوري روشن السعودي عقب فوزه على ضمك 4-1 في الجولة الأخيرة، الخميس.

وعنونت صحيفة «ريكورد»: «كريستيانو رونالدو يفوز بلقبه الـ37 في مسيرته»، وركزت بشكل كبير على جميع إنجازاته خلال مشواره، وقالت: «فاز رونالدو بأول ألقابه مع سبورتينج قبل نحو 24 عامًا، وتوجها بلقب جديد هو الثاني له مع الفريق النصراوي».

وأضافت الصحيفة البرتغالية: «مسيرة حافلة بالأهداف والإنجازات وآخرها لقب الدوري السعودي مع فريق النصر.. هذا هو إرث كريستيانو رونالدو».

من جهتها، أشارت صحيفة «أبولا» إلى عدد ألقاب جورجي جيسوس بعدما قاد النصر إلى التتويج بلقب دوري روشن، وكتبت: «جيسوس يقود النصر إلى المجد ويهدد جوزيه مورينيو».

وأضافت: «حقق جيسوس لقبه الـ24 في مسيرته التدريبية وبات على بعد لقبين فقط من جوزيه مورينيو صاحب الرقم القياسي بين المدربين البرتغاليين في عدد البطولات والإنجازات».