باكنجهام: حققنا أهدافنا.. جوميز: كنا نطمح في التاسع

أكد الإنجليزي ديس باكنجهام، مدرب فريق الخلود الأول لكرة القدم، أن فريقه حقق عديدًا من الأهداف في الموسم الجاري، أبرزها البقاء في دوري روشن السعودي.

وقال باكنجهام في المؤتمر الصحافي بعد التعادل السلبي مع الفتح في الجولة الأخيرة من الدوري، الخميس: «حققنا أهدافًا كثيرة هذا الموسم، وأبرزها البقاء في الدوري، والوصول إلى نهائي كأس الملك للمرة الأولى في تاريخ النادي، وضمان المشاركة في كأس السوبر السعودي، وأيضًا تقديم لاعب رائع مثل عبد العزيز العليوة المرشح لجائزة أفضل لاعب سعودي شاب».

وأضاف المدرب الإنجليزي: «حققنا أهدافنا رغم تأخر المعسكر الإعدادي في تركيا الذي شهد مشاركة سبعة لاعبين فقط في بدايته».

وتطرق مدرب الخلود إلى مواجهة الفتح قائلًا: «لعبنا مباراة جيدة وسنحت لنا العديد من الفرص،استطعنا الوصول لمرمى الخصم في العديد من المرات، وسعيد جدًا بالموسم».

من جهته، كشف البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفتح عن أنه استعان بعدد من اللاعبين الشباب الصاعدين من الأكاديمية أمام الخلود لتعويض غياب ستة لاعبين أساسيين.

وتابع المدرب البرتغالي: «كنا نطمح لتحقيق المركز التاسع لكننا لم نوفق في ذلك، وأشكر جميع جماهير الفتح، وقدمنا موسمًا جميلًا أسهمنا من خلاله في منح الفرصة لعدد كبير من لاعبي تحت 21 و 18عامًا».

واختتم مدرب الفتح: «مواجهة الخلود لم تكن سهلة، وواجهنا فريقًا يملك لاعبين مميزين».