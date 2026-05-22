رونالدو.. تألق وبكى واحتفل

حفر النجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو اسمه مُجدَّدًا في تاريخ دوري روشن السعودي وفريق النصر الأول لكرة القدم عندما قاد «الأصفر» إلى الحصول على اللقب، مساء الخميس في الرياض.. وأحرز رونالدو اثنين من أهداف فريقه الأربعة أمام ضمك.. ورصدته الكاميرات وهو يبكي تأثُّرًا، على أرضية ملعب «الأول بارك»، بعد إحرازه هدفه الثاني.. وفي ختام ليلة نصراوية حافلة، رفع النجم الكبير كأس المسابقة واحتفل مع زملائه والجماهير. تصوير: نايف العتيبي وفهد المري و(المركز الإعلامي- النصر)