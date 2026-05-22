النصر يتحرر ببطولة رونالدو

حين تعاقد النصر مع الظاهرة العالمية كريستيانو رونالدو لم يكن الحديث عن صفقة لاعب فقط، بل عن مشروع كامل أراد أن يغيّر صورة النادي والدوري والقارة. لكن رغم الأرقام الفردية الضخمة، والأهداف التاريخية، والحضور الإعلامي العالمي، بقي سؤال واحد يطارد النصر وجماهيره: متى تأتي البطولة الأولى بوجود رونالدو؟

تحقيق أول لقب مع الأسطورة البرتغالية لا يعني مجرد إضافة كأس إلى خزائن النادي، بل يمثل لحظة تحرر نفسي لفريق عاش تحت ضغط هائل منذ وصوله. لأن كل موسم بلا بطولة كان يُقدَّم وكأنه فشل كامل، مهما كانت الظروف أو المنافسة. وجود لاعب بحجم رونالدو رفع سقف التوقعات إلى الحد الأقصى، وجعل أي تعثر يتحول إلى قضية عالمية تتجاوز حدود الكرة السعودية.

هذه البطولة تعني أن النصر أخيرًا نجح في تحويل الضجيج إلى إنجاز. فالمشروع الذي تعرض لكمية هائلة من السخرية والانتقادات، أصبح اليوم يملك الدليل الحقيقي على نجاحه. كما أنها تمنح اللاعبين شخصية مختلفة، لأنهم لعبوا لسنوات تحت ضغط «ضرورة إرضاء رونالدو» وضرورة تحقيق بطولة تليق باسمه وتاريخه.

أما بالنسبة لرونالدو نفسه، فاللقب يحمل قيمة معنوية كبيرة. لأنه يثبت أن حضوره في السعودية لم يكن مجرد محطة تجارية أو تسويقية كما حاول البعض تصويره، بل تجربة تنافسية حقيقية نجح خلالها في صناعة الفارق داخل الملعب وخارجه. وسيُنظر لهذا الإنجاز باعتباره لحظة تاريخية مرتبطة ببداية التحول الكبير في الكرة السعودية.

النصر اليوم لا يحتفل فقط ببطولة، بل يحتفل بإسكات سنوات من الشك، وبداية مرحلة قد تغيّر مكانة النادي قاريًا وجماهيريًا وإعلاميًا.