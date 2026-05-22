فيليش: قدّمنا موسما رائعا.. ورددنا على كلامهم

نوّه البرتغالي جواو فيليش، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى خصوصية إنجاز تحقيق لقب دوري روشن السعودي، في ظل صعوبة حصول «الأصفر» دائمًا على الألقاب.

وفي تصريحات لقناة «ثمانية»، الناقل التلفزيوني الرسمي، بعد الفوز على ضمك، الخميس، وحسم لقب الدوري قال: «كان موسمًا شاقًا. من الصعب الفوز بالبطولات مع النصر في السعودية، والناس تعرف السبب، لكننا حققنا الدوري بالجهد الذي بذلناه في الملعب».

وأضاف: «الفريق قدّم عمل رائعًا وهذا الموسم سيظل في الذاكرة للأبد».

وعما يعنيه بصعوبة الفوز بالألقاب مع النصر في السعودية أوضح: «في السعودية لا يُنظر إلى النصر على أنه فريق كبير جدًا جدًا، ولهذا، الفوز معه يكون دائمًا أمرًا صعبًا، واللاعبون السعوديون هنا كانوا يخبروننا بذلك كل يوم، وبسبب ذلك أشعر بسعادة غامرة لتحقيق هذا اللقب».

وتابع: «آخر دوري حققه النصر كان قبل 7 أو 8 أعوام، وسعيد لجماهيرنا، لأنها تستحق هذه الفرحة، فقد كانت معنا طوال الوقت، وممتنون جدًا لها».

وفسّر سر تألقه الشديد مع النصر قائلًا: «المدرب منحني الثقة لقيادة الفريق ومساعدته في الملعب، وعدّني أحد ركائزه، ما انعكس على مستواي، والأمور مضت بصورة رائعة».

وفي موسمه الأول مع النصر، خاض البرتغالي 30 مباراة ضمن بطولة الدوري وسجل 20 هدفًا وصنع 14 أخرى.