بأول لقب أوروبي.. عبد الحميد على خطى هوساوي

يأمل الظهير الأيمن السعودي سعود عبد الحميد أن يسير على خطى مواطنه أسامة هوساوي، والفوز ببطولة أوروبية، عندما يقود فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم في نهائي الكاس المحلية أمام نيس، الجمعة على ملعب «ستاد دو فرانس» بالعاصمة باريس.

وكان هوساوي، الذي اعتزل في 2018، لعب مع أندرلخت البلجيكي موسم 2012-2013، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الهلال، وتوج مع الفريق بلقبي الكأس والسوبر المحليين، بحسب «ترانسفير ماركت».

ورغم ظهور عدد آخر من اللاعبين السعوديين مع أندية الدرجة الأولى الأوروبية، قبل هوساوي إلا أن مشاركتهم لم تسفر عن أي ألقاب، ومنهم فهد الغشيان مع زد ألكامار الهولندي 1998-1999، وحسين عبد الغني مع نيوشاتل السويسري 2009-2010، وفيريا البرتغالي 2018-2019.

وسبق للدولي السعودي، البالغ 26 عامًا، الفوز بلقب الكأس مرتين مع الهلال السعودي عامي 2023 و2024. لكن هذه المرة سيكون مع فريق يلعب ضمن أحد الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وصل عبد الحميد إلى لانس في أغسطس 2025، معارًا من روما الإيطالي، وشارك في 25 مباراة في الدوري بمجموع 1145 دقيقة. ولعب 14 مباراة أساسيًا، وسجل هدفين وصنع 5.

انضباطيًا حصل عبد الحميد على 5 بطاقات صفراء وأخرى حمراء للإنذار الثاني في مباراة نيس «1-1» بالجولة الـ 32 مما حرمه من اللعب أمام نانت «1-0» وباريس سان جيرمان «0-2» في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 29.

أما في بطولة الكأس فشارك في كل المباريات الخمسة أساسيًا بمجموع 403 دقيقة، وسجل هدفًا وصنع 3.

وبعد وصوله إلى لانس ارتفعت القيمة السوقية لعبد الحميد من 3 ملايين يورو إلى 5 ملايين وفق آخر تحديث لموقع «ترانسفير ماركت» في 27 مارس الماضي. وتشير تقارير صحافية إلى أن النادي الفرنسي قرر تفعيل بند الشراء في عقد عبد الحميد بعد الأداء الجيد الذي قدمه الموسم الجاري.