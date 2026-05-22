المرة الثانية.. النصر يحتفل في الجولة الأخيرة

احتفل فريق النصر الأول لكرة القدم، للمرة الثانية في تاريخ دوري المحترفين، بلقب الدوري خلال الجولة الأخيرة، بعدما حسم نسخة 2025ـ2026 عقب فوزه على ضمك 4ـ1، الخميس، رافعًا رصيده إلى 86 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال، وصيفه بـ84 نقطة.

وتعيد ليلة التتويج النصراوية مشهد موسم 2018ـ2019، حين دخل الأصفر الجولة الأخيرة متصدرًا بـ70 نقطة، مقابل 69 للهلال، قبل أن ينتصر على الباطن 2ـ1، بالتزامن مع فوز الهلال على الشباب 3ـ2، ليحسم اللقب تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا.

وفي ذلك الموسم، خطف المغربي عبد الرزاق حمد الله الأضواء، بعدما أنهى الدوري هدافًا بـ34 هدفًا، وأسهم في تتويج النصر بلقب ظل معلقًا حتى الأمتار الأخيرة.

وبعد سبعة أعوام، تكرر المشهد، لكن بقيادة برتغالية أخرى، إذ قاد جورجي جيسوس النصر إلى لقب موسم 2025ـ2026، بعد سباق مباشر مع الهلال، انتهى بفوز الأصفر على ضمك 4ـ1، مقابل انتصار الهلال على الفيحاء 1ـ0، دون أن يتغير ترتيب القمة.