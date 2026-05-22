بعد تتويج النصر.. جيسوس بطل الغريمين

دخل البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، قائمة المدربين الذين نجحوا في كتابة التاريخ مع غريمين تقليديين في الدوري السعودي، بعدما حقق لقب دوري «روشن» مع النصر خلال الموسم الجاري 2025ـ2026، عقب أعوام من النجاحات التي عاشها مع الهلال، ليكرر سيناريو سبق أن صنعه في البرتغال بين بنفيكا وسبورتينج لشبونة.

وعاش جيسوس أنجح فتراته في البرتغال مع بنفيكا بين 2009 و2015، إذ حقق 10 ألقاب تمثلت في 3 بطولات للدوري البرتغالي، و5 ألقاب لكأس الرابطة البرتغالية، وكأس البرتغال، إضافة إلى كأس السوبر البرتغالي.

وبعد رحيله عن بنفيكا، انتقل مباشرة إلى الغريم سبورتينج لشبونة بين 2015 و2018، ونجح هناك في إضافة لقبين تمثلا في كأس السوبر البرتغالي موسم 2015ـ2016، وكأس الرابطة البرتغالية موسم 2017ـ2018.

وفي السعودية، بدأت رحلة جيسوس مع الهلال خلال فترته الأولى موسم 2018ـ2019، لكنه غادر قبل نهاية الموسم مكتفيًا بتحقيق كأس السوبر السعودي، قبل أن يعود مجددًا في 2023 ويقود الفريق حتى 2025، محققًا 4 ألقاب شملت الدوري السعودي، وكأس الملك، وكأس السوبر «مرتين».

ومع انتقاله إلى النصر الموسم الجاري، نجح المدرب البرتغالي في قيادة الأصفر إلى لقب الدوري، ليصبح بطلًا مع الغريمين في البرتغال والسعودية، ويضيف فصلًا جديدًا إلى مسيرته التدريبية الحافلة.