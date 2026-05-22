مانشستر يونايتد يتمسك بكاريك

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الجمعة، بقاء مايكل كاريك مدربًا للفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل، وذلك بعدما نجح في انتشال «الشياطين» من كبوتهم وقيادتهم إلى المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وأصدر النادي الإنجليزي بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «يسعد مانشستر يونايتد الإعلان أن مايكل كاريك سيواصل مهامه مدربًا للفريق الأول للرجال، بعد توقيعه عقدًا جديدًا يمتد حتى 2028».

وقال كاريك وفق ما نقل عنه موقع النادي: «منذ اللحظة التي وصلت فيها إلى هنا قبل 20 عامًا، شعرت بسحر مانشستر يونايتد. أشعر بفخر عظيم أن أتحمّل مسؤولية قيادة نادينا الكروي العريق، خلال الأشهر الخمسة الماضية، أظهرت هذه المجموعة من اللاعبين أنها قادرة على بلوغ معايير الصلابة وروح الجماعة والعزيمة التي نطالب بها هُنا، والآن، حان الوقت للمضي قدمًا معًا من جديد، بطموح وإحساس واضح بالهدف. مانشستر يونايتد وجماهيره الرائعة يستحقون أن ينافسوا مجددًا على أكبر الألقاب»

وعاد كاريك صاحب الـ44 عامًا، إلى يونايتد مدربًا مؤقتًا يناير الماضي خلفًا للبرتغالي روبن أموريم، المقال من منصبه بسبب تراجع النتائج.

وحسم يونايتد تأهله إلى دوري أبطال أوروبا قبل ثلاث مباريات من نهاية الدوري الممتاز الذي يختتم الأحد، وعاد إلى المسابقة بعدما غاب عنها لموسمين تواليًا.

ومنذ تعيينه في 13 يناير للمرة الثانية، بعد أولى لفترة مؤقتة أيضًا نوفمبر 2021 وأوائل يناير 2022، حقق كاريك 11 انتصارًا في 16 مباراة في مختلف المسابقات، مقابل خسارتين فقط، وقاد يونايتد من المركز السابع إلى الثالث في ترتيب الدوري.

ويُعد كاريك أحد أنجح وأكثر لاعبي يونايتد تتويجًا، إذ خاض 464 مباراة لاعبًا مع النادي، وأحرز خمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبًا في كأس الاتحاد الإنجليزي، واثنين في كأس الرابطة، إضافة إلى لقب في كل من دوري أبطال أوروبا و«يوروبا ليج» وكأس العالم للأندية.