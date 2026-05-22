فلافيو يودع التعاون

تأكد رحيل البرازيلي فلافيو دا سيلفا، لاعب فريق التعاون الأول لكرة القدم، عن النادي القصيمي بعد 5 مواسم قضاها في صفوفه، وفقًا لمصادر «الرياضية».

وودع داسيلفا، الطاقم الفني والإداري واللاعبين بعد نهاية مباراة الحزم في ختام منافسات الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي.

وأكدت المصادر ذاتها أن إدارة التعاون برئاسة بدر الغنام، قررت عدم تجديد عقد لاعب الوسط صاحب الـ30 عامًا، بعدما اتخذت قرارًا نهائيًا باستقطاب اسم جديد في مركزه مطلع الموسم المقبل.

وانضم فلافيو إلى صفوف التعاون في صيف 2022 معارًا من نادي طرابزون سبور التركي، قبل أن ينتقل إلى الفريق بشكل نهائي في يوليو 2024 بعد التعاقد معه رسميًا.

ودافع لاعب الوسط البرازيلي عن ألوان «سكري القصيم» في 94 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 4 أهداف وصنع 7، وفي الموسم الماضي خاض 20 مواجهة منها 11 في دوري روشن السعودي، واثنتان في كأس خادم الحرمين الشريفين، وواحدة لحساب كأس السوبر السعودي، وأحرز هدفين وصنع ثلاثة.