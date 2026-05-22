توني يدعم كتيبة «الأسود الثلاثة» في المونديال

استدعى الألماني توماس توخيل، مُدرب المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، إيفان توني مهاجم فريق الأهلي السعودي، إلى التشكيلة النهائية التي يخوض بها «الأسود الثلاثة» منافسات مونديال 2026.

ويشارك توني الذي سجل الموسم الجاري 32 هدفًا في 32 مباراة ضمن منافسات دوري «روشن» السعودي، بديلًا لهاري كين، المهاجم الأساسي.

وقدّم توني أداءً قويًا كبديل في كأس أوروبا قبل عامين، لكنه لم يلعب سوى دقيقتين فقط مع منتخب بلاده منذ انتقاله إلى السعودية 2024.

واستبعد المدرب الألماني كلًا من فيل فودن، وكول بالمر، من بين عدد من الأسماء البارزة، عن قائمة «الأسود الثلاثة» لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، إضافة إلى أيضًا استبعاد ترنت ألكسندر-أرنولد، ظهير ريال مدريد الإسباني، ومورجان جيبس-وايت لاعب وسط نوتنجهام فوريست، ودومينيك كالفيرت-لوين مهاجم ليدز، على الرغم من كونهما من أبرز هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجاري، وهاري ماجواير، ولوك شو، لاعبي مانشستر يونايتد.

وتكمن مهمة التعاقد مع توخيل، الفائز بدوري أبطال أوروبا خلال فترة تدريبه تشيلسي، في إنهاء صيام إنجلترا عن الألقاب طيلة 60 عامًا.

واتخذ المدرب السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني سلسلة من القرارات الجريئة التي سيحاسب عليها إذا لم يحقق المنتخب الإنجليزي المجد في الأسابيع المقبلة.

ولعب فودن وبالمر دورًا محوريًا في وصول «الأسود الثلاثة» إلى نهائي كأس أوروبا 2024.

ودفع فودن نجم مانشستر سيتي، وبالمر صانع ألعاب تشيلسي، ثمن أدائهما المتواضع مع نادييهما الموسم الجاري.

وأعرب هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد، عن صدمته لعدم ضمه إلى التشكيلة، كاتبًا في حساباته في منصات التواصل الاجتماعي :«كنتُ واثقًا من قدرتي على لعب دور بارز هذا الصيف مع منتخب بلادي بعد الموسم الذي قدمته، لقد صُدمت وشعرت بخيبة أمل شديدة إزاء هذا القرار».

في المقابل، راهن توخيل على قلب الدفاع جون ستونز، على الرغم من قلة مشاركاته مع مانشستر سيتي خلال موسم عانى فيه من الإصابات.

وجاء في تشكيلة المنتخب الإنجليزي، في حراسة المرمى، جوردان بيكفورد، دين هندرسون، وجيمس ترافورد، في الدفاع، ريس جيمس، تينو ليفرامينتو، ودان بيرن، مارك جويهي، وجون ستونز، ونيكو أورايلي، إزري كونسا، جاريل كوانساه، دجيد سبنس، خط الوسط، ديكلان رايس، إليوت أندرسون، جود بيلينجهام، جوردان هندرسون، كوبي ماينو، مورجان رودجرز، إيبيريتشي إيزي، وفي الهجوم، هاري كين، إيفان توني، أولي واتكينز، وكايو ساكا، ونوني مادويكي، ماركوس راشفورد، أنتوني جوردن.