الخلود يفتح ملف الموسم المقبل

فتحت إدارة نادي الخلود ملف التعاقدات للموسم المقبل 2026ـ2027، بالتزامن مع نهاية عقود خمسة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، إلى جانب انتهاء إعارة الأرجنتيني خوان كوزاني، في إطار رغبة النادي في تجديد دماء الفريق بعد نهاية الموسم.

وانتهت عقود السلوفاكي نوربير جيومبر، والفرنسي كيفن ندورام، إلى جانب هتان باهبري وعبد الرحمن السفري، وسط توجه داخل النادي لدراسة ملفات اللاعبين المنتهية عقودهم، مع إمكانية الإبقاء على اسمين منهم وفق احتياجات الجهاز الفني للموسم الجديد.

وفي المقابل، بدأ النادي تحركاته الصيفية مبكرًا بعدما تعاقد رسميًا مع الغيني الدولي سيدوبا سيسيه لاعب خط الوسط في صفقة انتقال حر، قادمًا من ليجانيس الإسباني بعقد يمتد ثلاثة أعوام، وذلك لتدعيم خط وسط الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

وأنهى الخلود موسمه بالوصول إلى نهائي كأس الملك، قبل الخسارة أمام الهلال، فيما حل في المركز الرابع عشر بدوري روشن السعودي برصيد 33 نقطة، جمعها من 9 انتصارات و6 تعادلات، مقابل 19 خسارة.