أربيلوا يعلن الرحيل عن الريال

أعلن ألفارو أربيلوا، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الجمعة، رحيله الموسم المقبل عن النادي الملكي بحثًا عن تحدٍ جديد، بعد أربعة أشهر مضطربة قضاها في منصبه.

وقال أربيلوا للصحافيين الجمعة، قبل مواجهة ريال مدريد الأخيرة في الدوري الإسباني الموسم الجاري ضد أتليتيك بيلباو، السبت: «يمتلك مورينيو طاقمًا تدريبيًا رائعًا، ويحظى بدعم كبير. إذا جاء، فسيحضر فريقه الخاص معه، وهذا ما يجب أن يحدث. لا توجد أي فرصة لأن أعمل معه، أمضيت الأشهر الأربعة الماضية ⁠أفكر في ريال مدريد. وسأفكر في نفسي من ‌الآن فصاعدًا. لقد اتخذت قراري، ‌وأشعر أنني مستعد لمواجهة تحديات جديدة».

وأضاف أربيلوا :«أعرف الحالة التي كان عليها الفريق عندما وصلت. وما كان علي التعامل معه. لو بدأت من الصفر لكان الأمر مختلفًا. لكن هذا ما وُضع أمامي، وحاولت القيام به بأفضل طريقة ممكنة، أنا سعيد بما حققناه. سأغادر وأنا على علاقة جيدة مع الجميع تقريبًا، أتمنى أن يكون هذا مجرد وداع مؤقت، لطالما اعتبرت ريال مدريد بيتي، أنا في النادي منذ 20 عامًا، إنه ​بيتي، ستكون آخر مباراة لي الموسم الجاري، ولا أعرف إن كانت ستصبح الأخيرة لي في تدريب ريال مدريد، فمن يدري. سأحاول الاستمتاع بها، وأركز على الفوز».

وتولى أربيلوا، مدافع ريال مدريد السابق، والذي سبق له تدريب فريق الشباب والفريق الرديف، تدريب الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا 15 مرة، في يناير الماضي، خلفًا لمواطنه تشابي ألونسو، وقاده إلى المركز الثاني في الدوري.

وغادر ألونسو ​ريال مدريد بعد خسارة ‌نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة، قبل أن يخفق بديله ‌أربيلوا أيضًا في تحقيق أفضل نتائج من غرفة الملابس المنقسمة، والتي انزلقت إلى الفوضى.

وجاءت نقطة الانهيار عندما انخرط القائد فيدريكو فالفيردي في شجار مع الفرنسي أوريلين تشواميني داخل غرفة الملابس، أدى إلى دخول لاعب ‌أوروجواي للمستشفى متأثرًا بجرح في رأسه في وقت سابق من مايو الجاري.

وفرض النادي غرامة قدرها ⁠500 ألف ⁠يورو «581750 دولارًا» على كل منهما.