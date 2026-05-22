2026 يعيد النصر وأرسنال والزمالك إلى ذهب الدوري

توج فريق النصر الأول لكرة القدم بلقب دوري روشن السعودي لموسم 2025ـ2026، بعد غياب دام نحو 7 أعوام، إذ يعود آخر لقب دوري حققه الأصفر العاصمي إلى موسم 2018ـ2019، حين فاز باللقب تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا.

وكرر جورجي جيسوس، مدرب النصر، إنجاز مواطنه فيتوريا، بعد أن قاد فريق النصر للفوز بلقب دوري روشن السعودي خلال موسم 2025ـ2026، بعد حسم الصراع في الجولة الأخيرة عبر الفوز على ضمك بنتيجة 4ـ1، على ملعب «الأول بارك» في الرياض.

وحافظ النصر على فارق النقطتين مع ملاحقه الهلال، الذي فاز بدوره على الفيحاء بنتيجة 1ـ0 في الجولة ذاتها، ليرفع رصيده إلى 84 نقطة في المركز الثاني، فيما حقق الأصفر اللقب رسميًا بعد حصد 86 نقطة في صدارة الترتيب العام والنهائي.

ومنذ موسم 2018ـ2019، لم يحقق فريق النصر لقب دوري المحترفين السعودي، إذ ابتعد خلال تلك الفترة عن الفوز باللقب، الذي حققه منافساه سواء الهلال أو الاتحاد، قبل العودة بعد 7 أعوام تقريبًا لاعتلاء المنصات في 2026.

ولم يكن 2026 هو موسم الحصاد بالنسبة لفريق النصر فقط، إذ توجت فرق أخرى بلقب الدوري في بلادها بعد فترات غياب طويلة، وعلى رأسها فريق أرسنال الإنجليزي الذي حسم لقب الدوري الممتاز رسميًا في موسم 2025ـ2026، قبل جولة واحدة من النهاية.

واستفاد فريق أرسنال من تعادل ملاحقه مانشستر سيتي أمام بورنموث في الجولة الـ 37 بنتيجة 1ـ1، ليصبح الفارق 4 نقاط بين أرسنال ومانشستر سيتي، حيث وصل رصيد «المدفعجية» إلى 82 نقطة مقابل 78 للسيتي.

وحقق نادي أرسنال لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 22 عامًا، إذ فاز بلقب «البريميرليج» للمرة الأخيرة موسم 2003ـ2004، تحت قيادة الفرنسي أرسين فينجر، قبل أن يقود الإسباني مايكل أرتيتا الفريق الموسم الجاري للفوز باللقب من جديد بعد غياب طويل.

وعلى مستوى المنطقة العربية، حصل فريق الزمالك المصري على لقب الدوري أيضًا خلال موسم 2025ـ2026، بعد الفوز على خصمه سيراميكا كيلوباترا في الجولة الأخيرة، ليحافظ على فارق النقاط مع ملاحقيه بيراميدز والأهلي.

وحسم الزمالك لقب الدوري المصري الممتاز، ليحقق اللقب للمرة الـ 15 في تاريخه، والأولى منذ آخر تتويج له في موسم 2021ـ 2022، إذ ابتعد الأبيض عن الفوز بلقب الدوري محليًا خلال الأعوام الماضية، قبل أن يعود ويفوز باللقب بعد 4 أعوام في 2026.

يذكر أن فريق الإفريقي التونسي كرر أيضًا ما فعله النصر وأرسنال والزمالك الموسم الجاري، بعد حسم لقب الدوري التونسي للمرة الأولى منذ نحو 11 عامًا بعد تفوقه على منافسه التاريخي الترجي.

ونجح فريق الإفريقي في حسم لقب الدوري التونسي لكرة القدم، في الجولة قبل الأخيرة من الموسم، بالفوز 1ـ0 على مضيفه الترجي في الديربي، ليضمن تتويجه باللقب للمرة الـ 14 في تاريخه، والأولى بعد غياب دام 11 عامًا، إذ توج قبلها باللقب خلال موسم 2014ـ2015.