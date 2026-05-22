في دوري المحترفين.. رونالدو ينضم إلى قادة النصر الأبطال

بات البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، رابع قائد يقود النصر إلى لقب دوري المحترفين، بعد تتويجه مع الفريق في موسم 2025ـ2026، لينضم إلى قائمة تضم حسين عبد الغني، الظهير الأيسر، والبرازيلي برونو أوفيني، مدافع الفريق.

وكان حسين عبد الغني أول قائد يرفع لقب دوري المحترفين مع النصر في موسم 2013ـ2014، بعدما أنهى الفريق الموسم في الصدارة بـ65 نقطة، قبل أن يكرر الإنجاز ذاته في الموسم التالي 2014ـ2015، محافظًا على اللقب للموسم الثاني تواليًا.

وفي موسم 2018ـ2019، حمل البرازيلي برونو أوفيني شارة القيادة خلال تتويج النصر باللقب.

أما في موسم 2025ـ2026، فقاد البرتغالي كريستيانو رونالدو النصر إلى اللقب الرابع في عهد دوري المحترفين، بعدما أنهى الفريق الموسم بـ86 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن الهلال.