تغييرات «فورمولا 1» تُبقي فيرستابن في المسابقة

أوضح الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فرق ريد بُل، وبطل العالم أربع مرات، أن التغييرات المتفق عليها في لوائح محركات بطولة العالم لسباقات «فورمولا ​1» للسيارات لعام 2027، عززت من احتمالية استمراره في الرياضة، بعد أشهر من عدم اليقين بشأن مستقبله.

وأكد الهولندي، صاحب الـ28 عامًا، والذي شكك في التزامه طويل الأمد في رياضة السيارات، على أن التغيير المخطط له للابتعاد عن التقسيم الذي لم يلق استحسانًا، بنسبة 50-50 بين الطاقة الكهربائية وطاقة الاحتراق، يشير إلى أن «فورمولا 1» تسير ‌في الاتجاه الصحيح.

وقال سائق ‌فريق رد بول قبل ​سباق ‌جائزة ⁠كندا ​الكبرى، المقرر الأحد المقبل: «أريد فقط منتجًا جيدًا في «فورمولا 1»، وهذا التغيير سيحسن المنتج بالتأكيد».

وأضاف فيرستابن :«لطالما أردت الاستمرار على أي حال، لكني رغبت دائمًا في رؤية التغيير. وأعتقد أن التغيير القادم الآن ⁠إيجابي للغاية بالتأكيد، أو على الأقل، يمثل عودة ‌شبه كاملة إلى الوضع ‌الطبيعي».

وتابع فيرستابن، الذي شدد مرارًا على أن مخاوفه لم تكن أبدًا بشأن قدرته التنافسية بل بشأن جودة ⁠السباق: «علينا أن ⁠ننتظر ونرى، إذا تم تأكيده بالكامل، فهذا بالتأكيد يجب أن يحدث».

واتفقت «فورمولا 1» مع الاتحاد الدولي ​للسيارات ومصنعي المحركات من حيث المبدأ ‌على الانتقال إلى تقسيم بنسبة 60-40 بالمئة لصالح محرك ‌الاحتراق الداخلي عن طريق زيادة تدفق الوقود وتقليل الطاقة الكهربائية بنفس المقدار، ومع ذلك، فإن هذا التغيير ينطوي على تحديات هندسية كبيرة، لأنه يؤثر على تصميم المحرك وحجم خزان الوقود، ولم يتم التصديق ‌عليه رسميًا بعد.

ويصل فيرستابن إلى مونتريال بعد مشاركته الأولى في سباق التحمل نوربورجرينج 24 ساعة للسيارات، وكان في طريقه للفوز قبل أن يتسبب عطل ميكانيكي في خروجه من ​المنافسة.

وتبدأ التجارب الحرة لسباق جائزة كندا الكبرى، مساء الجمعة على حلبة جيل فيلينيف.