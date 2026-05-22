بالأرقام والأهداف والنقاط.. النصر يتفوق على بطل النسخة الماضية

توج فريق النصر الأول لكرة القدم بلقب دوري روشن السعودي لموسم 2025ـ2026، بعد الفوز على ضمك في الجولة الـ 34 والأخيرة بنتيجة 4ـ1، على ملعب «الأول بارك» في الرياض.

وقاد البرتغالي جورجي جيسوس فريق النصر للفوز باللقب الأول الموسم الجاري، بعد ضمان تصدر الدوري في الأسابيع الأخيرة، حتى الحفاظ على الصدارة في جولة الحسم بعد منافسة شرسة مع الوصيف الهلال.

وخسر النصر لقب دوري أبطال آسيا 2 أخيرًا بعد الهزيمة أمام جامبا أوساكا الياباني بهدف، كما خسر لقب كأس السوبر السعودي مطلع الموسم بالهزيمة أمام الأهلي بركلات الترجيح، فيما ودع منافسات كأس الملك مبكرًا بالخسارة أمام الاتحاد، لذلك وجه الفريق كامل تركيزه إلى بطولة الدوري التي فاز بها في النهاية للمرة الأولى منذ 7 أعوام، إذ حقق الأصفر دوري المحترفين قبلها خلال موسم 2018ـ2019.

وخلال 34 جولة من موسم 2025ـ2026، حصد فريق النصر تحت قيادة جيسوس 86 نقطة، من خلال تحقيق 28 انتصارًا، وخسارة 4 مواجهات، إضافة إلى تعادلين فقط.

وتفوق النصر في حملته للفوز بلقب الدوري الموسم الجاري على البطل السابق فريق الاتحاد، الذي توج باللقب في موسم 2024ـ2025، بحصده 83 نقطة، إذ حصد الفريق النصراوي 3 نقاط أكثر خلال موسم 2025ـ2026.

وفي موسم 2024ـ2025، حقق البطل الاتحاد 26 فوزًا و5 تعادلات إضافة إلى 3 هزائم، لذلك تفوق فريق النصر الموسم الجاري على مستوى عدد النقاط بـ86 وعدد الانتصارات بـ28، فيما خسر الاتحاد عدد مباريات أقل فقط.

ولم يكتف النصر بتفوقه الموسم الجاري على مستوى النقاط والانتصارات فقط، إذ سجل لاعبوه 91 هدفًا في 34 مباراة، بمعدل يصل إلى 2.6 هدف في المباراة، فيما سجل لاعبو الاتحاد خلال الموسم الماضي 79 هدفًا فقط بمعدل 2.3 هدف في اللقاء الواحد.

هذا واستقبلت شباك النصر الموسم الجاري 28 هدفًا في 34 مباراة بمعدل أقل من هدف في اللقاء، 0.8 هدف في اللقاء الواحد، فيما استقبلت شباك الاتحاد خلال موسم 2024ـ2025 عدد 35 هدفًا، بمعدل 1.02 هدف في المباراة الواحدة، ما يعني تفوق بطل النسخة الحالية على النسخة الماضية، فيما يخص عدد النقاط وعدد الانتصارات وفارق الأهداف.