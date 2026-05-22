توخيل: توني هدّاف بالفطرة

وصف الألماني توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، مستوى إيفان توني، لاعب فريق الأهلي السعودي، بالمفاجأة، مشيرًا إلى أنه لاعب مميز، ولديه إمكانات متخصصة.

وقال توخيل، في مؤتمر صحافي عقده الجمعة: «توني فاجأني.. وتحدثت مع مدربه ماتياس يايسله، لاعبي السابق، عن دور توني وجاهزيته».

وواجه توخيل أسئلة ممثلي وسائل الإعلام الإنجليزية حول ما وصفته بالمفاجأة بعد ضم توني قائلًا: «توني يملك أرقامًا جيدة، وإمكانات متخصصة، ويمكنه مساعدتنا عند البحث عن تسجيل هدف، ومساعدة هاري كين، والحضور في منطقة الجزاء، إضافة إلى كونه هدافًا بالفطرة ولديه القدرة على جذب الانتباه عن مهاجمين آخرين، وامتلاكه القوة في الهواء، إلى جانب أنه منفذ ركلات جزاء عالمي، ولديه خصائص كثيرة تجعلنا نختاره».

وذكر المدرب الألماني، في كلمته خلال المؤتمر: «من اليوم الأول، نحاول اختيار الفريق الأفضل، وليس أكثر 26 لاعبًا موهوبًا، والمنتخبات تفوز هكذا، وما نحاول تحقيقه لن يتحقق إلا بالتوازن في الفريق والذي فعلناه أننا اخترنا 7 لاعبين في الهجوم لثلاثة مراكز، وجميعهم يملكون التركيز ويعرفون أدوارهم تمامًا، ويتقبلونها داخل وخارج الملعب، وهم مستعدون للتضحية بعيدًا عن الأنانية بأي حال من الأحوال».

وأضاف: «لدينا متخصصون لجميع السيناريوهات المختلفة، وقلنا إننا نريد أن نكون منتخبًا متخصصًا في الكرات الثابتة، التي نملك متخصصين فيها، إضافة إلى متخصصي ركلات الجزاء».

ووصف مدرب المنتخب الإنجليزي الاستغناء عن بعض الأسماء التي أسهمت في تأهل الأسود الثلاثة إلى المونديال بالقرار الصعب، وقال: «القرار كان صعبًا، ولكن كان عليَّ فعل ذلك، أخبرت الجميع بقراري عبر اتصال هاتفي، وأشكر اللاعبين الذين ساعدونا في التأهل، وأقدّر كل ما فعلوه، حتى الذين حضروا معنا مرة واحدة، وعبَّرت عن تقديري لكل لاعب، وشرحت الأمر لهم».