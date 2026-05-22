قبل الختام.. كوندي يغيب عن تدريبات البطل

غاب الفرنسي جول كوندي، لاعب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، بطل الدوري، الجمعة، عن التدريبات الجماعية، قبل المباراة الأخيرة للفريق الكاتالوني في منافسات دوري «لاليجا» أمام فالنسيا، السبت، وذلك قبل أقل من 20 يومًا على انطلاق كأس العالم 2026.

وأوضح الألماني هانزي فليك، مدرب الفريق، أنَّ اللاعب الفرنسي، صاحب الـ27 عامًا، يُعاني من مشكلات بدنية بسيطة، قائلًا: «علينا أن نهتم بالأمر، لأننا نعلم أنَّ الهدف الأكبر لجميع اللاعبين هو المشاركة في كأس العالم. نحن نعتني به ونحميه. يخضع للعلاج ويعمل مع الجهاز الفني، وتطوره يسير بشكل جيد».

ولم يرغب كل من النادي الكاتالوني ووكيل أعمال اللاعب في تقديم تفاصيل إضافية بشأن الإصابة التي يعاني منها الدولي الفرنسي الذي خاض 46 مباراة مع منتخب بلاده، بعدما استدعاه المدرب ديديه ديشامب للمشاركة في مونديال 2026، المقررة هذا الصيف في أمريكا وكندا والمكسيك بين 11 يونيو و19 يوليو المقبلين.

ومن المنتظر أن ينضم كوندي إلى معسكر المنتخب الفرنسي في كليرفونتين ابتداءً من الخميس المقبل، استعدادًا لخوض البطولة التي يستهلها «الديوك» 16 يونيو بمواجهة السنغال في نيويورك.

ويعيش كوندي، وصيف بطل العالم عام 2022 والمتوَّج للمرة الثالثة بلقب الدوري الإسباني مع برشلونة، موسمًا فرديًّا صعبًا، إذ قدَّم أداءً بعيدًا عن المستوى الذي ظهر به خلال موسم 2024ـ2025.

وتعرض اللاعب الفرنسي لإصابة في الفخذ اليسرى مارس الماضي، كما أصبحت مكانته الأساسية في مركز الظهير الأيمن محل شك مع نهاية الموسم، خاصة خلال مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، حين فضَّل فليك الاعتماد على إريك جارسيا، المدافع متعدد المهام.