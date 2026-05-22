مسلي: رونالدو أهدى النصر إنجازا عالميا

بارك مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر الأسبق، لجميع النصراويين تحقيق لقب دوري روشن السعودي، بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم على ضمك، الخميس، 4ـ1 في ملعب «الأول بارك»، مؤكدًا أن جميع مكونات النادي أسهمت في الوصول إلى منصة التتويج، مثنيًا على العمل الإداري والفني الذي قاد الفريق إلى اللقب.

وقال آل معمر في تصريحات خاصة بـ«الرياضية»: «نبارك لجميع النصراويين النتائج المميزة التي تحققت، وجميع الزملاء في مجلس الإدارة كانوا على قدر المسؤولية، إلى جانب الجهاز الفني والإداري واللاعبين والجماهير، والجميع أسهم في تحقيق هذا الدوري».

وأضاف: «النصراويون إذا كانوا في يومهم لا أحد يوقفهم».

وتحدث آل معمر عن تأثير البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق، موضحًا أن حضوره منح النصر والدوري السعودي بعدًا عالميًا، وقال: «وجود رونالدو وفرحته ودموعه لحظة الاحتفال بالهدف الرابع، إضافة للنصر وللدوري، وشاهدنا مشاهدات عالمية لمباراة الأمس والتتويج، ورونالدو جلب إنجازًا باسم النصر، فهو لاعب النصر والإنجاز باسم النادي».

كما امتدح البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، مؤكدًا ثقته به منذ بداية تجربته مع الأصفر، وقال: «جيسوس مدرب كبير وخبير، ومنذ البداية كنت متفائلًا بوجوده لقيادة النصر، وفي كل محطاته يأتي الإنجاز معه».