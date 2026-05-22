جيسوس يلحق بكارينيو وفيتوريا

أصبح البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، رابع مدرب يقود النصر إلى لقب دوري المحترفين، بعد تتويجه بنسخة 2025ـ2026، ليلحق بالأوروجوياني دانييل كارينيو، والبرتغالي روي فيتوريا في قائمة المدربين المتوجين مع الأصفر.

وكان كارينيو أول من قاد النصر إلى لقب دوري المحترفين موسم 2013ـ2014، بعدما أنهى الفريق المسابقة في الصدارة بـ65 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال، محققًا 20 انتصارًا، مقابل 5 تعادلات، وخسارة واحدة.

وعاد كارينيو في الموسم التالي 2014ـ2015 ليحافظ على اللقب، بعدما تصدر النصر بـ64 نقطة، متقدمًا على الأهلي صاحب الـ60 نقطة، بعد 20 فوزًا، و4 تعادلات، وخسارتين.

وفي موسم 2018ـ2019، قاد البرتغالي روي فيتوريا النصر إلى اللقب، بعدما جمع الفريق 70 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الهلال، محققًا 22 فوزًا، و4 تعادلات، و4 خسائر.

أما جيسوس، فدوّن اسمه في القائمة موسم 2025ـ2026، بعدما أنهى النصر الدوري بـ86 نقطة، متقدمًا على الهلال صاحب الـ84 نقطة، بعد 28 انتصارًا، وتعادلين، و4 خسائر.