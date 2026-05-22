نجوم الطرب والفن يتغنون بالنصر

احتفل جمهور نادي النصر عبر تاريخه الممتد بمسيرته وإنجازاته على وقع مجموعة من الأغنيات التي ارتبطت باسمه، وتحولت مع الوقت من أعمال فنية إلى جزء من الهوية الجماهيرية في المدرجات والاحتفالات.

ولم تكن علاقة النصر بالأغنية علاقة لحظية، بل امتدت عبر عقود، شارك فيها كبار الفنانين السعوديين والخليجيين، ليصنعوا ذاكرة صوتية خاصة بـ«العالمي» تعكس الفخر والانتماء وروح المنافسة، قبل أن تتجدد أفراحها، الخميس، بعد حسم الفريق الأول لكرة القدم لقب دوري روشن السعودي إثر فوزه على ضمك 4ـ1 على ملعب «الأول بارك»، ضمن الجولة الـ34 والأخيرة.

في جانب الطرب الكلاسيكي، برزت أغنية «أحبك يا نصر» بصوت طلال مداح، التي جسدت البعد العاطفي والانتماء للنادي في الذاكرة الجماهيرية.

وفي الطرب الأصيل، برز حضور فنان العرب محمد عبده عبر أعمال ارتبطت باسم النصر وذاكرة جماهيره، ومن أبرزها «يا نصر يا شاغل الناس»، التي جسّدت حالة الارتباط العاطفي بين النادي وجماهيره.

وبرزت الأهزوجة الحماسية «يا نصر هيه» بصوت عبادي الجوهر كواحدة من أكثر الأعمال ارتباطًا بأجواء المدرجات والتشجيع المباشر، إلى جانب «غطرفي يا نجد» بصوت عايض، الذي دخل ضمن المقاطع الاحتفالية للنادي.

كما حضر صوت رابح صقر بقوة في الذاكرة النصراوية من خلال أعمال مثل «أنت أول» و«قالوا الشمس» و«يا نصراوي».

أما في الأغاني الاحتفالية الكبرى، فظهر فهد الكبيسي بأغنية «يا عالمي» المرتبطة بلقب النصر القاري، فيما حضر راشد الماجد في أغنية «الهمة»، التي أصبحت حاضرة في المناسبات الرياضية الكبرى ومنها احتفالات النادي، إضافة إلى أغنيته «الذهب» التي ارتبطت بلحظات التتويج النصراوية.

كما شارك عبد المجيد عبد الله بأعمال احتفالية ارتبطت بالأجواء الجماهيرية، فيما تحولت عبارة «متصدر لا تكلمني» المرتبطة بالموسيقار ناصر الصالح إلى شعار جماهيري تردد كثيرًا في فترات تصدر النصر للمنافسات، قبل أن تعود مجددًا عقب حسم لقب دوري «روشن» بالفوز على ضمك.