دموع المجد الأخيرة

في تلك الليلة... لم تكن دموع كريستيانو رونالدو مجرد دموع لاعب انتصر.

كانت شيئًا أعمق من كرة القدم.

أعمق من لقب.

وأثقل من هدفين هزّا المدرجات وأشعلا مدينة كاملة باسم النصر.

وقف رونالدو في منتصف الملعب، يلهث كأن السنوات كلها كانت تركض داخله.

الجماهير تصرخ، الأضواء تشتعل، وزملاؤه يركضون نحوه... لكنه للحظة، لم يسمع أحدًا.

كان يسمع فقط صوته القديم...

ذلك الصوت الذي رافقه منذ وصوله إلى السعودية:

«انتهى رونالدو».

«جاء من أجل المال».

«لن يحقق شيئًا هنا».

سنوات قليلة فقط.. لكنها مرت عليه كأنها حرب طويلة بين الإنسان وصورته أمام العالم.

في كل مرة كان يسجل، كانوا يقولون:

«ما زال قادرًا».

وفي كل خسارة كانوا يهمسون:

«لقد كبر».

لكن الإنسان لا يبكي عندما يسقط..

الإنسان يبكي عندما ينجو أخيرًا.

اليوم، وفي المباراة الأخيرة التي حسمت اللقب، سجّل كريستيانو هدفين.

لم يكونا مجرد هدفين في مرمى الخصم..

بل كانا هدفين في مرمى الخوف نفسه.

الخوف من النهاية.

الخوف من الفشل.

الخوف من أن يتحول الحلم الأخير إلى ذكرى ناقصة.

حين أطلق الحكم صافرة النهاية، لم يحتفل فورًا.

نظر إلى السماء طويلًا.. كأنه يعيد الحديث مع الطفل الذي كان يركض حافيًا في شوارع ماديرا ويحلم فقط أن يصبح لاعب كرة قدم.

ذلك الطفل لم يكن يحلم بالمال.

ولا بالإعلانات.

ولا بعدد المتابعين.

كان يحلم بشيء بسيط جدًا:

أن يصل.. مهما تأخر الطريق.

ولهذا بكى رونالدو.

لأن بعض الرجال لا تهزمهم الهزائم...

بل تتعبهم الرحلة الطويلة نحو الحلم.

وفي تلك الدموع، فهم جمهور النصر شيئًا مهمًا:

أن الأساطير ليست من لا يسقطون...

بل من يملكون الشجاعة ليحلموا مرة أخرى بعد كل سقوط.

وفي النهاية، لم يكن اللقب أهم ما ربحه رونالدو.

لقد ربح السلام أخيرًا.