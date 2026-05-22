الصحافة العالمية: رونالدو بطل الدوري.. وإنزاجي ثانيًا

سلَّط عدد من الصحف والمواقع العالمية الأضواء على تحقيق فريق النصر الأول لكرة القدم بطولة دوري روشن السعودي 2025ـ2026، الخميس، وسط تركيز كبير على تحقيق البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائده، أول ألقابه المحلية في السعودية.

وتطرقت شبكة «BBC» البريطانية، إلى أن كريستيانو رونالدو، وجه كرة القدم السعودية، يحقق لقب الدوري.

وكتبت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية : «في النهاية، كريستيانو بطلًا للدوري السعودي، وعائلته تحتفل بجواره».

وذكرت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية «أن كريستيانو رونالدو حقق ما كان ممتنعًا عليه، ويحقق اللقب السعودي، بينما حل سيموني انزاجي، مدرب الهلال، رفقة فريقه في المركز الثاني».

وعنونت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية انتصار النصر على ضمك في لقاء الجولة الـ 34 من دوري روشن السعودي، بتسجيل رونالدو لثنائية في اللقاء وحسمه للقب.

وتحدثت صحيفة «ليكيب» الفرنسية عن فوز النصر في اللقاء الختامي ضد ضمك برباعية، مسجلًا كريستيانو رونالدو فيها هدفين، وإنهاء الهلال في المركز الثاني على الرغم من عدم خسارته أي لقاء في البطولة.

وكانت شبكة «ESPN» الأمريكية قد تابعت الجولة الختامية للدوري السعودي، كاتبةً العنوان التالي: «كريستيانو رونالدو يفوز بأول ألقابه في السعودية، والنصر يتوج بطلًا».