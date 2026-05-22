أزبيليكويتا يُعلق الحذاء

أعلن سيزار أزبيليكويتا، لاعب فريق إشبيلية الإسباني الأول لكرة القدم، وقائد تشيلسي الإنجليزي السابق، الجمعة، اعتزاله اللعب، بنهاية الموسم الجاري عن 36 عامًا.

وقال أزبيليكويتا عبر منشور بثه في حساباته الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي: «بعد أعوام طويلة من تحقيق حلمي، أشعر أن الوقت حان لبدء فصل جديد في حياتي، أنا ممتن لكل لحظة، الانتصارات، والهزائم الصعبة، والتحديات، والأهم من ذلك كله، الأشخاص الذين التقيت بهم والصداقات التي كونتها على طول الطريق».

ودافع أزبيليكويتا، الفائز بلقبين في الدوري الإنجليزي، وبلقب في دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، عن ألوان منتخب إسبانيا في 44 مباراة.

ويلعب أزبيليكويتا مباراته الأخيرة مع إشبيلية، أمام سلتا فيجو، السبت.

استهل أزبيليكويتا مسيرته الكروية مع أوساسونا بين عامي 2007 و2010 قبل انتقاله إلى مرسيليا الفرنسي 2010ـ2012 ثم تشيلسي 2012 قبل أن يغادر النادي اللندني في 2023.

وبدأ الإسباني مسيرته ظهيرًا أيمن، لكنه لعب أيضًا في قلب الدفاع وعلى الجناح الأيسر، مُظهرا تنوعًا كبيرًا في قدراته.

وبعد أكثر من عقد من الزمن في ملعب «ستامفورد بريدج» حيث أصبح قائد الفريق، انتقل إلى أتلتيكو مدريد 2023، ثم إلى إشبيلية الصيف الماضي.