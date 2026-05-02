كومان.. لقب دوري في كل محطة

حقق الفرنسي كينجسلي كومان، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، لقب الدوري الـ14 في مسيرته عقب تتويجه، الخميس، مع أصفر العاصمة بعد الانتصار على ضمك 4ـ1، في الجولة الأخيرة من المسابقة.

كومان المولود في ضواحي باريس، 13 يونيو 1996 لأبوين من جزر جوادلوب، ليجد طريقه إلى أكاديمية باريس سان جيرمان وهو ابن 8 أعوام، قبل أن يخوض مع الفريق الأول أولى مبارياته الاحترافية وعمره 16 عامًا و8 أشهر و4 أيام، محطّمًا رقم النادي العاصمي كأصغر لاعب يرتدي قميصه،

من العاصمة الفرنسية انطلقت رحلة الدروع، إذ رفع الجناح الأيسر لقب الـ«ليج 1» مرتين متتاليتين موسمي 2012ـ2013 و2013ـ2014، ثم رفض تجديد عقده ورحل صيف 2014 إلى يوفنتوس بصفقة حرة، حيث ضمّ إلى خزائنه شعار الـ«سيري آ» موسمين متتاليين في تجربة قصيرة دامت موسمين.

أغسطس 2015 كان موعد الرحيل إلى ميونيخ معارًا من السيدة العجوز، قبل أن يتحوّل العقد إلى دائم في يوليو 2017 مقابل 21 مليون يورو، وعلى مدى عشرة أعوام مع العملاق البافاري حصد 9 «بوندسليجا» بين موسمي 2015ـ2016 و2024ـ2025، فيما لم تفلت البطولة من قبضته سوى موسم 2023ـ2024 الذي خطفه باير ليفركوزن، ليُغلق فصله الألماني بـ20 لقبًا جماعيًا، من بينها أبطال أوروبا 2019ـ2020 ومونديال الأندية 2020.

الحصيلة قبل وصوله إلى الرياض، 13 درعًا للدوري في ثلاث دول: 2 في فرنسا، مثلها في إيطاليا، 9 في ألمانيا، قبل أن ينتقل إلى النصر في 15 أغسطس 2025، ضمن مشروع جورجي جيسوس بصحبة رونالدو وماني وفيليش.

ومساء الخميس 21 مايو 2026، وعلى عشب «الأول بارك»، أضاف الدوري السعودي إلى سجلّه، بعدما تخطّى «العالمي» ضمك برباعية مقابل هدف في ختام منافسات «روشن»، ليحسم اللقب الـ11 للأصفر، وأول دوري بعد جفاف امتد 7 أعوام.