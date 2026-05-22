رونالدو الأفضل في الجولة الأخيرة

احتكر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، ترشيحات لقب نجم الجولة، الذي تمنحه «الرياضية» بعد كل أسبوعٍ من دوري «روشن» السعودي بناءً على غلبةِ اختيارات كوكبةٍ من المدربين السعوديين والعرب.

وذهبت كل الأصوات إلى رونالدو «41 عامًا»، الذي أسهم في فوز فريقه 4ـ1 على ضمك وتتويجه بلقب دوري روشن السعودي بعد غياب دام 7 أعوام.

وسألت «الرياضية» ثمانية مدربين عن نجم الجولة الـ 34، التي شمِلَت تسع مباريات، منها مواجهتا الحسم بين النصر وضمك والفيحاء والهلال، لكن جمعيهم أجمعوا على اختيار الأسطورة البرتغالية.

وسجَّل رونالدو في المباراة الهدفين الثالث والرابع في شباك ضمك ليقود أصفر العاصمة إلى التتويج بلقب الدوري الأول له منذ ارتدائه قميص النصر.

وأرجع المدربون الثمانية تفضيلهم الأسطورة البرتغالية إلى نجاحه في تسجيله الثنائية أمام ضمك، في المباراة التي انتهت 4ـ1، وأسهم هدفاه اللذان سجَّلهما عند الدقيقتين «63 و81» في حصد اللقب الغائب عن خزائن فريقه منذ موسم 2018ـ2019.