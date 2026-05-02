النصر يمنح فيليش اللقب الثالث

توج البرتغالي جواو فيليش، لاعب وسط فريق النصر الأول لكرة القدم، بلقب الدوري الثالث له طوال مشواره في الملاعب من البرتغال إلى إسبانيا، مرورًا بإنجلترا وإيطاليا، حتى حط رحاله في العاصمة السعودية.

فيليش المولود في مدينة فيسيو شمال البرتغال، 10 نوفمبر 1999، التحق بأكاديمية بورتو عام 2008، ومكث فيها سبعة أعوام، ثم انتقل إلى الغريم بنفيكا 2015 ليلتحق بالفريق الرديف، وفي 2018 صعّده المدرب روي فيتوريا إلى الفريق الأول وعمره لم يتجاوز 18 عامًا، خاض موسمًا يتيمًا 2018ـ2019، سجل خلاله 20 هدفًا في 43 مباراة بمختلف المسابقات، وكان شريكًا في تتويج «النسور» بالدوري بعد خمسة مواسم من الحرمان، وحصد على إثر ذلك الموسم جائزة «جولدن بوي» الأوروبية لأفضل ناشئ في القارة، وانتقل بصفقة قياسية بلغت 126 مليون يورو إلى أتلتيكو مدريد، ليصبح رابع أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم آنذاك.

في مدريد العاصمة الإسبانية قضى خمسة مواسم تحت قيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني، ضم خلالها إلى رصيده لقبه الثاني، وهو الدوري الإسباني 2020ـ2021، جنبًا إلى جنب مع سواريز، وكوكي، وأوبلاك، بعدها بدأت رحلة الإعارات الطويلة، إلى تشيلسي في يناير 2023، ثم برشلونة موسم 2023ـ2024، فعودته الدائمة إلى تشيلسي صيف 2024، ومنه إعارة جديدة إلى ميلان مطلع 2025.

في صيف 2025 وقع رسميًا مع نادي النصر، ليجد نفسه إلى جوار مواطنه كريستيانو رونالدو، والسنغالي ماني، والفرنسي كومان، تحت إشراف مواطنه الآخر جورجي جيسوس.

الليلة الماضية، وعلى ملعب الأول بارك أمام ضمك، مرر فيليش عرضية من الجهة اليمنى استقبلها ماني برأسية افتتح بها التسجيل في الدقيقة 34، لينتهي اللقاء برباعية مقابل هدف وحيد، ويرفع جواو ثالث ألقابه في الدوريات المحلية، معيدًا إلى خزائن الأصفر العاصمي كأس الدوري بعد انتظار امتد سبعة أعوام منذ التتويج الأخير في 2018ـ2019.