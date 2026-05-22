الاتفاق يقترب من إيمانويل

اقتربت إدارة نادي الاتفاق من الحصول على توقيع البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، لقيادة «النواخذة» فنيًّا الموسم المقبل، خلفًا لسعد الشهري، وفق ما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

واختار الاتفاق إيمانويل، وبدأ التفاوض معه، بعد دراسة ملفات عدّة، بسبب معرفته الجيدة بالكرة والفرق السعودية.

وكان الشهري قد ألمح، خلال مؤتمر صحافي بعد مواجهة نيوم الأخيرة، إلى اعتزامه الحصول على فترة راحة قبل اتخاذه قرارًا نهائيًا بشأن خطوته المقبلة. في حين ودّع نادي الفيحاء مدرّب فريقه عبر حسابه على منصة «إكس»، مقدّرًا له جهوده خلال الموسم المنتهي، الخميس.

ودرّب إيمانويل التعاون، وقاده إلى التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين 2019، ودرّب النصر والخليج وأخيرًا الفيحاء من منتصف الموسم قبل الماضي.

وتعادل الاتفاق 1ـ1 مع نيوم، مساء الخميس لحساب الجولة الـ 34 والأخيرة، وأنهى الموسم في المركز السادس، الذي ضَمِنَ له المشاركة في دوري أبطال الخليج، فيما حلّ الفيحاء عاشرًا.