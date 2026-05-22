الإصابة تبعد نوير عن نهائي الكأس

يغيب مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، عن نهائي الكأس المحلية أمام شتوتجارت السبت، بسبب إصابة في ربلة الساق.

وأعلن بايرن، في بيان الجمعة، استبعاد نوير «40 عامًا» عن قائمة الفريق المكوَّنة من 21 لاعبًا والمتجهة إلى العاصمة الألمانية لخوض النهائي، بعدما فشل في التعافي الكامل من إصابة متكررة في ربلة الساق اليسرى.

لكن ماكس إيبرل، المدير الرياضي، أكد أنَّ الإصابة لن تؤثر على مشاركة نوير في كأس العالم التي تنطلق بعد 19 يومًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسجَّل الحارس المخضرم عودة مفاجئة إلى قائمة المنتخب الألماني المشاركة في المونديال بحسب التشكيلة التي أعلن عنها الخميس، وذلك بعد عامين من إعلانه الاعتزال الدولي، ليصبح على أعتاب المشاركة الخامسة في البطولة.

وقال إيبرل، خلال فعالية في برلين: «كأس العالم ليس في خطر، لكنه لا يستطيع اللعب غدًا. الأمر مبكر جدًّا بعد الإصابة». وأضاف: «اتخذنا هذا القرار معًا، رغم صعوبة تقبّل نوير فكرة الغياب عن النهائي».

ويرى إيبرل أنَّ الإصابة الأخيرة لن تبدد آمال نوير في خوض خامس كأس عالم في مسيرته.

وعلى الرغم من تقدمه في السن، يواصل نوير تقديم مستويات مميزة الموسم الجاري، حيث اختير رجل المباراة في فوز بايرن 2ـ1 على ريال مدريد الإسباني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، إلا أنَّ الإصابات المتكررة حرمته من خوض مباريات عدة.

ويعاني بطل كأس العالم 2014 من تجدد الإصابة في عضلة الساق نفسها التي تعرضت لكسر خطير إثر حادث تزلج عام 2022.

وترك نوير مباراة بايرن الأخيرة في الدوري الألماني، السبت الماضي، بعد مرور 60 دقيقة فقط بسبب شعوره بآلام في العضلة ذاتها.

ومن المنتظر أن يحلّ الحارس الشاب يوناس أوربيج بديلًا لنوير، علمًا بأنه سيرافق أيضًا منتخب ألمانيا هذا الصيف كحارس تدريب.

وبعد حسمه لقب الدوري الألماني منتصف أبريل، يسعى بايرن إلى تحقيق الثنائية المحلية للمرة الـ 14 في تاريخه.